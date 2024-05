Lavandaso: la torinese Barbara Ronchi della Rocca apre la dodicesima festa della lavanda, nelle Marche

La torinese Barbara Ronchi della Rocca aprirà la XII edizione di “Lavandaso", la festa della lavanda della Valle dell’Aso nelle Marche.

Una festa che unisce storia, bellezza paesaggistica e valorizzazione del territorio marchigiano.

Monte Vidon Combatte, un grazioso borgo storico nella Valle dell’Aso tra la provincia di Ascoli Piceno e quella di Fermo, si prepara ad ospitare “Lavandaso", la festa della lavanda della Valle dell’Aso, che quest’anno celebra la XII edizione.

Anche quest’anno, la festa si aprirà con un’anteprima il 20 giugno, con protagonista l’esperta di galateo e bon ton Barbara Ronchi della Rocca, che presenterà il suo ultimo libro “Il mondo dei Fiori” insieme al giornalista Claudio Porchia che presenterà la ristampa del libro di Guido Rovesti dedicato alla Lavanda.

Barbara Ronchi terrà anche una lezione su come apparecchiare la tavola con i fiori nella giornata del 22 giugno.

La manifestazione, Lavandaso, è nata nel giugno 2012, dall’idea di Roberto Ferretti, che è stato il primo a coltivare la lavanda in questa valle, dandogli soprattutto un carattere turistico e di valorizzazione paesaggistica del territorio, ricco di borghi storici e di colline coltivate, di notevole bellezza.

Dal 2017, la festa si svolge nel piccolo e grazioso borgo medioevale di Monte Vidon Combatte, in provincia di Fermo, organizzata dall’Amministrazione Comunale, dalla Pro Loco e dall’Associazione “Agrituraso-Marche. Turismo Relazionale Integrato” di cui Roberto Ferretti è presidente.

I giorni di festa, con i suoi variegati ed interessanti eventi, sono anche un contributo per la rivitalizzazione di un borgo che, come tanti borghi italiani dell’entroterra, è custode di un tesoro culturale immenso, a rischio di estinzione a causa dello spopolamento che sembra inarrestabile.

Dal 2012, nella Valle dell’Aso e nelle altre località delle Marche, sono stati impiantati numerosi campi di lavanda ed altre specie di fiori e piante officinali, e dal dicembre del 2023 è stata costituita una associazione culturale da parte dei coltivatori di lavanda chiamata “Giardini di lavanda nelle Marche” che, al momento, comprende 14 aziende dislocate in diversi borghi e località delle Marche.

La visita di queste aziende permetterà non solo una pausa gradevole, immersi nei profumi e nei colori della lavanda ed altri fiori, ma anche una occasione da cogliere al volo per conoscere veramente le Marche, una regione non così blasonata come altre che godono di una celebrità consolidata storicamente, ma che presenta bellezze e attrazioni a volte inaspettate.

Da quest’anno, a LAVANDASO, l’organizzazione degli eventi dedicati alla lavanda, come il mercato, il convegno e il seminario sull’impiego degli oli essenziali nel trattamento delle colture orticole biologiche, è affidata all’associazione culturale “Giardini di lavanda nelle Marche”.





Ecco il programma:

MONTE VIDON COMBATTE (Centro Storico)

20- 22-23 giugno 2024 XII edizione

LAVANDASO – Fiori ed erbe nelle Marche

Organizzata dall’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, con la collaborazione della PRO LOCO, dell’associazione aps “AGRITURASO-MARCHE. Turismo Relazionale Integrato”, con l’Ass. Cult. “GIARDINI DI LAVANDA NELLE MARCHE”, la società “TERRITORIO MAESTRO”.



PROGRAMMA DI LAVANDASO 2024.

GIOVEDI’ 20 GIUGNO

Presso la “PALOMBARA”

Per i giovedì di Monte Vidon Combatte: “Aspettando Lavandaso”

Ore 21,00 - “La Lavanda nel mondo dei fiori: storie, leggende e curiosità”.

Incontro con Barbara Ronchi della Rocca e Claudio Porchia, con presentazione dei libri “Mondo dei Fiori”, di Barbara Ronchi della Rocca e “La Lavanda” di Guido Rovesti.

La narrazione di Barbara Ronchi della Rocca e di Claudio Porchia si intreccia con una Sinfonia floreale, con Soeun Jeon (Soprano), Carlo Assogna (Tenore). Lulu Chen (Soprano), Elena Stamera (Piano), Coro AMARCORO. Verranno eseguite arie dedicate ai fiori di G. Donizetti, E.P. Tosti, L. Delibes, G. Verdi.

La canzone tradizionale cinese “Molihua” (fiori di gelsomini), cantata dal coro, e il brindisi della Traviata di Verdi concluderanno la serata…. con un calice di vino.

SABATO 22 GIUGNO

Presso la “PALOMBARA”

Ore 16,00 - Apertura del Mercato della lavanda, a cura dell’associazione “Giardini di lavanda nelle Marche”, con laboratori di distillazione, confezione di sacchetti di lavanda, animazione per bambini, ecc.

Presso la “TANA DI TINA”

Ore 16,30 - “L’arte di apparecchiare la tavola con i fiori”, a cura di Barbara Ronchi della Rocca, esperta di buone maniere e di storia del galateo. Presenta Claudio Porchia.

Presso “LA PALOMBARA”

Ore 17,00 - “La LAVANDA a 360 gradi: storia, botanica, coltivazione, raccolta, distillazione, trasformazione in prodotti, uso cosmetico, medicinale, alimentare, commercializzazione” . Convegno a cura dell’Associazione Culturale “Giardini di lavanda nelle Marche”Presso “LA BOTTAIA”

Ore 18,30 - “GIOIELLI DEL GUSTO. Aceto non Aceto di fiori erbe spontanee, frutta e verdure”, con ANGELA MOSTI.

Angela presenterà e farà gustare i suoi splendidi prodotti. Ci racconterà come è riuscita a creare “l’aceto non aceto” di fiori, piante e frutti, fermentati lentamente, che danno sapori e profumi incredibili e vengono usati in cucina su ogni pietanza.

Presso la “CHIESA DI SAN BIAGIO”

Ore 19,30 - “Concerto a lume di candele e profumo di lavanda del Trio Rubens” con arpa, viola e flauto. Musiche di Fauré, Ibert, Part e Buendia. Sofia Marzetti (Arpa). Carlo Piergallini (Viola) , Dante Milozzi (Flauto)

Presso il “GIARDINO SEGRETO”

Ore 21,00 - Cena “Co’ li VINCISGRASSI” a cura della Pro Loco

DOMENICA 23 GIUGNO

Presso “LA PALOMBARA”

Ore 9,00 (Raduno) e Ore 9,30 (Partenza)

“Passeggiata tra fiori, erbe selvatiche e storia”, con L’Associazione Sportiva Dilettantistica Valtenna. Passeggiata da Monte Vidon Combatte a Collina Vecchia e ritorno (7 km). Sosta a Collina Vecchia per ammirare i resti dell’antico incasato, appartenuto al vescovo di Fermo fin dall’anno mille e abbandonato definitivamente, a causa di smottamenti e terremoti, verso il 1934. A Collina Vecchia è prevista una sosta per conoscere erbe e fiori selvatici sotto la guida di Marisa Nanni.

Ore 12,30: Al ritorno dalla passeggiata, brunch per i partecipanti al Vecchio Borgo di Monte Vidon Combatte a cura di Territorio Maestro, con prodotti della Valdaso.

Presso “LA PALOMBARA”

Ore 16,00 - Apertura del Mercato della lavanda, a cura dell’associazione “Giardini di lavanda nelle Marche” con laboratori di distillazione, confezione di sacchetti di lavanda, animazione per bambini.

Presso “IL GIARDINO SEGRETO”

0re 16,00 - Il “Conto della Vergara” apertura del mercato delle delizie della Valdaso, a cura di “Agrituraso-Marche. Turismo Relazionale Integrato”. La denominazione “Conto della vergara” si ispira alle fiere e ai mercati agricoli al tempo della mezzadria dove il mezzadro, ed in particolare la “Vergara” (contadina), riusciva a mercanteggiare i prodotti “che sfuggivano all’occhio del padrone” ed il cui ricavato andava a beneficio esclusivo della famiglia del mezzadro (pollami, uova, ortaggi ed erbe selvatiche, tessuti di lino e di canapa, oggetti di artigianato in paglia o vimini, come cappelli e ceste, ecc.)

Presso “LA PALOMBARA”

Ore 17,00 - Illustrazione del “Progetto OliEssBIO,: Produzione e impiego di oli essenziali in orticoltura biologica”. A cura dell’Università di Urbino e del Gruppo Operativo OLI ESSENZIALI MARCHE

Presso “IL GIARDINO SEGRETO”

Ore 18,00 - Slow Food: “Dai Sibillini all'Adriatico uno storytelling di Comunità”. A cura di Annalinda Pasquali (Presidente Slow Food Dei Porti-Fermano)

Presso “LA BOTTAIA”

Ore 19,00 - "Italea: viaggio nelle radici marchigiane”. Presentazione da parte del gruppo di ITALEA MARCHE del progetto del “Turismo delle Radici” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’interno del progetto PNRR e finanziato da Next Generation EU.

Presso “LA PALOMBARA”

Ore 20,00 - Concerto di Michele Pecora, cantautore

“LA VALDASO”, a cura dell’ECOMUSEO della Valle dell’Aso e della sua identità”, presso il “Borgo Vecchio” e la “Bottaia”. Durante tutta la manifestazione di sabato 22 e di domenica 23 giugno, resterà aperta la mostra che ci porterà alla scoperta di una valle, dai Monti Sibillini all’Adriatico, ricca di storia, arte, natura e tradizioni.

DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE di sabato 22 e di domenica 23 giugno si potranno gustare, presso il TEATRINO al Borgo Vecchio, prodotti e leccornie del territorio a cura di “TERRITORIO MAESTRO”