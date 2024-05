Elezioni Regionali, Luca Di Salvo (Partito Democratico): Piemonte? Crediamoci!

Luca Di Salvo, candidato alle Elezioni Regionali piemontesi dell’8-9 giugno 2024 per il PD, presenta il suo programma elettorale con l'obiettivo di costruire un Piemonte inclusivo che non lasci indietro nessuno.



Con un impegno forte e concreto, spiega le tre priorità che guidano la sua azione politica, facendosi carico di rappresentare le istanze dei giovani, nel portare i temi del programma all’attenzione delle istituzioni, al fine di promuovere insieme le idee e le battaglie della sua generazione.

1. Priorità al Lavoro

Impegno a contrastare la crescente deindustrializzazione del Piemonte con un piano strategico volto ad attrarre imprese e investimenti. Un punto cruciale del programma è garantire retribuzioni adeguate ai lavoratori, introducendo un salario minimo di 9€ all'ora. La crescita economica del Piemonte sarà sostenuta da un rafforzamento del legame tra scuola, università e mondo del lavoro.

2. Accesso ai Servizi Sanitari

Garantire a tutti i cittadini l'accesso a servizi sanitari pubblici di qualità, riducendo drasticamente i tempi di attesa. Promuove anche un piano straordinario di assunzione di medici e operatori sanitari, con un forte investimento nella medicina di territorio e nelle cure domiciliari. L'obiettivo è porre fine alle liste d'attesa e migliorare l'efficienza del sistema sanitario regionale.

3. Trasporti Pubblici Efficienti e Integrati

Potenziare i servizi di trasporto pubblico, tra cui la riattivazione delle 11 linee ferroviarie sospese e l'introduzione di un biglietto unico calmierato per pendolari e studenti. Questi interventi mirano a facilitare gli spostamenti quotidiani di chi raggiunge scuole e luoghi di lavoro, migliorando la qualità della vita dei cittadini piemontesi.

Inoltre Di Salvo, invita tutti i cittadini all'evento di chiusura della sua campagna elettorale, che si terrà giovedì 6 giugno alle ore 18:30 in Via Roma 17 a Orbassano. Il tema centrale dell'incontro verterà sull’importanza dei servizi offerti dalla sanità pubblica, dove interverranno la candidata PD alla Presidenza della Regione Piemonte Gianna Pentenero, oltre ai contributi di medici e professionisti del settore. Al termine dell'incontro, sarà offerto l’aperitivo “Crediamoci” per ringraziare i tanti sostenitori che hanno accompagnato Di Salvo in questo percorso elettorale e per brindare alla candidatura.

Contatti

Sito web: https://lucadisalvo.it/

Whatsapp +39 351 3045746

e-mail: luca.disalvo24@gmail.com