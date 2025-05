Festa dell’Europa, 75 anni di pace, unità e solidarietà. Nicco: “Popoli che condividono un destino comune”

“Nel 75° anniversario della Dichiarazione Schuman, in cui si celebrano i valori di pace, unità e solidarietà che ispirarono la nascita dell’Ue, è quanto mai importante ricordare che l’Europa non è solo una semplice entità geografica ma è espressione di una comunità di popoli che condividono una storia millenaria, una cultura ricca e diversificata e un destino comune”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco alla vigilia della Festa dell’Europa che si celebra domani, 9 maggio.

“Oggi più che mai – aggiunge – in un contesto internazionale segnato da tensioni e da conflitti, l’Europa è chiamata a rinnovare il proprio impegno per la pace, per il dialogo e per promuovere la democrazia, l’uguaglianza e la giustizia che sono il cuore del progetto europeo”.

“Con la Festa dell’Europa – afferma il vicepresidente Franco Graglia, delegato alla Consulta regionale europea – celebriamo con particolare fiducia l’Europa dei giovani, che guardano al futuro con speranza e spirito innovativo, protagonisti di un cammino che continua a costruirsi giorno dopo giorno, attraverso la partecipazione attiva e il senso di appartenenza nella consapevolezza che solo insieme è possibile affrontare le sfide di oggi e costruire un domani di prosperità e di pace”.

La Festa dell’Europa ricorda l’anniversario del giorno in cui – il 9 maggio 1950 – il ministro degli Esteri francese Robert Schuman presentò il Piano di cooperazione economica (la cosiddetta Dichiarazione Schuman). Un evento che sancisce l’inizio del processo d’integrazione europea con l'obiettivo di una futura unione federale, avvenuta nel 1951 con la creazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Ceca), a opera dei fondatori Germania Ovest, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. Si apre così la strada a una comunità economica che sarebbe gradualmente diventata un'unione politica.