Maurizio Giacoletto candidato sindaco a Rivara, ecco la lista Per Rivara

Presentazione partecipata alle Serre di Villa Ogliani per la lista Per Rivara, che si presenta alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. In una sala gremita di concittadini, nonostante il maltempo, la decana del gruppo Marisa Basolo ha introdotto la compagine che si candida a costruire il futuro del paese.

“Una lista con una forte componente femminile, che nel percorso si è declinata con competenze, esperienze professionali e amministrative di indubbio spessore” ha ha spiegato la Basolo, per 10 anni in consiglio comunale e anima del volontariato e della cultura rivarese.

La parola è passata a Maurizio Giacoletto, 58 anni, individuato dalla lista Per Rivara come candidato sindaco. “Forte di un gruppo coeso e rappresentativo della comunità , metto a disposizione 29 anni di esperienza amministrativa, insieme a una grande fiducia nelle potenzialità di Rivara” ha detto Giacoletto prima di lasciare la parola alla sua squadra per la presentazione del programma.

“Un progetto che riporta al centro l’ascolto delle esigenze dei Rivaresi, cui vogliamo dare risposte per troppo tempo rimandate. Lavoreremo a tutti i livelli, attingendo ai mille rivoli che le relazioni locali, come il GAL e l’Unione montana offrono, impegnandoci ad intercettare i fondi dei bandi regionali, di quelli europei e per attrarre gli investimenti privati. Meritiamo di riportare Rivara al centro dell’Alto Canavese e abbiamo le caratteristiche per farlo!” ha concluso il candidato sindaco della lista Per Rivara Maurizio Giacoletto.



La lista Per Rivara

Candidato alla carica di sindaco

Giacoletto Maurizio - 58 anni

Candidati alla carica di consigliere comunale

Basolo Marisa in Gays - 68 anni

Caputo Rocco - 53 anni

Moretti Paola Maria - 59 anni

Primo Marta - 29 anni

Viteritti Rebecca - 22 anni

Ghischia Paolo - 43 anni

Vuono Elio - 64 anni

Bianco Battistino - 63 anni

Chiono Monica - 47 anni

Bostina Ion detto “Romy” - 57 anni