Salvatore Ippolito, candidato alle Regionali con Noi Moderati: "Sanità, rifiuti, trasporti e strisce blu per il bilancio delle famiglie"

Salvatore Ippolito è candidato come consigliere regionale alle elezioni dell'8 e 9 giugno con la lista "Noi Moderati", a sostegno del presidente uscente Alberto Cirio. Ex vicesindaco di Venaria Reale e consigliere comunale e provinciale, Ippolito è in politica da molti anni e intende mettere la sua esperienza a sostegno della Regione e dei cittadini piemontesi. "Sono convinto - dichiara - che tramite la buona amministrazione si possano dare le risposte che servono oggi alla nostra comunità. Voglio battermi per perseguire una politica moderata e concreta, volta seriamente alla cura del cittadino".

Sono quattro i temi principali che secondo Ippolito vanno affrontati al più presto a livello regionale, per il peso che hanno sulle famiglie. "Sanità, tariffa rifiuti, trasporti e tariffe per i parcheggi a pagamento - spiega Ippolito - Sono alcuni dei temi a cui tengono di più i cittadini, che gestiti con efficienza, contribuiranno a migliorare il bilancio delle famiglie. Le mie proposte per il consiglio regionale sono: la riduzione delle tariffe dei rifiuti, da discutere in conferenza Stato-Regione coi nuovi metodi di calcolo tariffario; l'impegno contro ulteriori e ingiustificate installazioni di strisce blu rispetto alle strisce bianche gratuite; un contributo regionale cospicuo per gli abbonamenti al trasporto pubblico, specialmente per studenti, lavoratori precari e famiglie in difficoltà".





- conclude -".

Appuntamento per la presentazione della candidatura di Salvatore Ippolito alle ore 17 di sabato 25 maggio a Volpiano, in piazza XXV Aprile. A sostenere la sua candidatura ci saranno il presidente Alberto Cirio, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi con Andrea Costa e Ignazio Messina, oltre al segretario provinciale Pino Iannò.



Per contattare e seguire il candidato:

Facebook: Salvatore Ippolito - https://www.facebook.com/ippolito.piemonte2024

Instagram: @salvippo - https://www.instagram.com/salvippo/

email: ippolito.noimoderati2024@gmail.com