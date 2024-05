In piazza Madama Cristina ritorna l'appuntamento con la Fiera del Disco

In Piazza Madama Cristina saranno presenti oltre 100 anni di storia (ma ben di più se si considerano anche gli espositori specializzati in musica classica): un’autentica antologia di storia della musica in cui come si diceva tutti i generi sono rappresentati, il rock (con gli anni ’60, ’70 e ’80 protagonisti assoluti), la musica italiana, il jazz ed il blues, la musica etnica, l’elettronica, il metal.