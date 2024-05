Al via le selezioni degli Stati Generali del Rock in Piemonte

Per Stati Generali del Rock è il momento della SELEZIONI LIVE. Dieci le band selezionate su oltre 100 band e solist* iscritti al contest. I gruppi selezionati si contenderanno uno dei quattro posti per la finale regionale che si terrà al CPG di strada delle Cacce 36 Torino e che decreterà la band/solist* vincitrice dell'edizione 2024 di Stati Generali del Rock in Piemonte.

Senza ulteriori indugi comunichiamo le band/solist* scelti dalla giuria e i luoghi che li vedranno protagonisti:

Giovedì 30 MAGGIO 2024

CIRCOLO DELLA MUSICA - via Rosta 23 – Rivoli (TO)

Aurora Motel - Bioma - Solidea - Spaghetti Spezzati - Spalle Al Muro

Giovedì 6 GIUGNO 2024

MAGAZZINO SUL PO - Murazzi del Po Ferdinando Buscaglione, 18 - Torino

Blue Monday - G Pillola - Le Schiene di Schiele - Søuldealers - Zagara

Venerdì 28 GIUGNO 2024

LA FINALE CPG – Strada delle Cacce 36 – Torino

+ SPECIAL GUEST

Gli Stati Generali del Rock 2024 sono l'osservatorio privilegiato sulla musica emergente della nostra regione. Obiettivo: individuare le proposte più interessanti delle proposte artistiche piemontesi e cercare di promuoverle nelle vetrine più importanti in Italia. E' un banco di prova per i giovani musicisti e musiciste già attivo da parecchi anni, collegato alle selezioni di Arezzo Wave, Festival che da più di quindici anni promuove i gruppi rock italiani e non solo.

I finalisti avranno la possibilità di essere scelti per esibirsi nelle principali manifestazioni musicali della nostra regione. Il gruppo vincitore oltre a fregiarsi del titolo di Miglior Band/Solist* piemontese 2024 potrà essere selezionata dalla Giuria Nazionale per la vittoria del Titolo Nazionale.

