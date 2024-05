TOdays Festival, 12 giorni di grande musica: ufficiali le date dell'edizione 2024

Dal 23 agosto al 2 settembre la musica tornerà protagonista a TORINO con l’edizione 2024 del FESTIVAL TODAYS.

La manifestazione ha avuto fin dal primo anno, nel 2015, l’obiettivo di portare sul territorio proposte artistiche di matrice indie rock e underground ospitando nella città i migliori nomi della musica italiana e internazionale e anche questa nuova edizione non deluderà le aspettative.

Tra le novità di quest’anno la prima e la più importante è sicuramente il cambio di location per il Main Stage. La Circoscrizione 6 della città sarà al centro del Festival con una serie di eventi e attività che si svolgeranno durante i 12 giorni di manifestazione mentre i concerti che si susseguiranno dal 23 agosto al 2 settembre si sposteranno in una nuova venue: il Parco della Confluenza.

Il Parco della Confluenza è un luogo che racchiude e riassume perfettamente lo spirito di questa nuova avventura: una confluenza di fiumi ma anche e soprattutto di generi e di culture per continuare ad essere anno dopo anno un punto di riferimento per gli amanti dell’arte e della cultura.

L’estate torinese si chiuderà quindi all’insegna della musica, con una proposta che andrà ad arricchire e amplificare la storia del Festival che negli anni ha portato in città artisti come Interpol, TV on The radio, PJ Harvey, Wilco solo per citarne alcuni ma anche Verdena, Giorgio Poi e Andrea Laszlo de Simone.

Un progetto della Città di Torino, in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Torino, in partnership con Iren, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e di Fondazione CRT, realizzato dalla Fondazione Reverse.