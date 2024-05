Hockey femminile Lorenzoni Bra sul tetto d'europa: congratulazioni da Inalpi

Momenti di gloria europea per la Hockey femminile Lorenzoni Bra che in questi giorni ha vinto, sul campo del Prater di Vienna, il Challenge I. Un percorso di squadra che ha anche portato alla premiazione – come Best player e capocannoniera del torneo – l’attaccante Lorenzoni Pilar De Biase. La promozione in Challenge al livello superiore vedrà nuovamente impegnata, il prossimo anno, la HF Lorenzoni in Europa.