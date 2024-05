"Pro Life e Avis", una due giorni di calcio e solidarietà per la ricerca sul tumore al pancreas

Due giorni di solidarietà, sport e spettacoli che vedrà la presenza di deejay torinesi, volontari della N.I.D.A. Onlus (Nazionale Italiana Dell'Amicizia), cosplayer, youtuber e tik toker calcistici, medici, infermieri e giovani calciatori, il 25 e 26 maggio a Collegno, presso i due campi da calcio della Polisportiva Collegno Paradiso, in via Vespucci 1 e in via Galvani 1, con il Torneo Pro Life e AVIS.

Una competizione, non solo sportiva, per sostenere la ricerca sul tumore al pancreas e la Fondazione Ricerca Molinette. La manifestazione è stata ideata per supportare il progetto del Prof. Francesco Novelli sul vaccino ENO3PEP, con i fondi raccolti destinati alla Fondazione Ricerca Molinette.



L'evento, dedicato alla memoria di Dario Cusanno, deceduto lo scorso febbraio, coinvolgerà più di 300 giovani calciatori delle annate Pulcini 2013 (10 anni), Primi calci 2016 (8 anni) e Piccoli amici 2017 (7 anni), 28 squadre e oltre mille persone tra genitori e atleti in più di 40 partite, organizzate nelle due giornate tra sabato e domenica.