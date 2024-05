77mila mq di degrado tra Lesna e Pozzo Strada, il Comune: "Al lavoro per far attraversare l'area"

77mila metri quadrati lasciati all’incuria tra corso Trattati di Roma, corso Brunelleschi, via Monginevro e via Santa Maria Mazzarello. Siamo al confine tra i quartieri di Borgata Lesna e Pozzo Strada. Qualcosa però inizia a muoversi in quest’angolo di Torino ovest.

Terreno proprietà di Nuovi Sistemi Urbani S.p.A

Il terreno è totalmente di proprietà di Nuovi Sistemi Urbani S.p.A., società di gestione immobiliare di Ferrovie dello Stato, che ha il compito di valorizzare le aree non più utilizzate per i treni. Una porzione è occupata dal Centro per il rimpatrio, chiuso nel 2021, mentre l’altra parte è stata data dal Demanio Militare.

Un quadro emerso in Sala Rossa, su sollecitazione del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao che ha chiesto di conoscere eventuali progettualità sull’area.

Bonifica da parte del Demanio Militare

“Sono due anni – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, rispondendo in Sala Rossa - che dialoghiamo con Sistemi Urbani: il Demanio Militare deve bonificare l’area prima di restituirla”. Al momento sarebbero in corso le operazioni di pulizia, ma i tempi di consegna non sono certi.

“La parte invece – ha proseguito l’esponente della giunta - che ha ospitato il Cpr è stata gestita dalla Prefettura: al momento è finito il contratto, ma anche in questi caso Sistemi Urbani non è riuscita a darci una nuova destinazione di quegli spazi”.

Riaprire attraversamento dell'area

Il Comune ha avviato un dialogo con la società immobiliare di FS per “riaprire l’attraversamento dell’area, che rappresenta una cesura del tessuto urbano”. “Riattivare un passaggio in quel punto basterebbe già a fare un lavoro importante per il territorio” ha concluso Mazzoleni.

“Noi cerchiamo di censire – ha replicato Firrao - i vuoti urbani di Torino, che sono tanti. L’attraversamento di quel terreno è importante per migliorare la vivibilità della zona”.