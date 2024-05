Maurizio Lupi alla Sagra di Santena: "L'asparago da verdura diventa moltiplicatore"

C’era anche l’onorevole Maurizio Lupi tra gli ospiti della 91° edizione della Sagra dell’Asparago di Santena. L’ex ministro ai Trasporti è intervenuto nel format il Distretto del Cibo insieme al sindaco Roberto Ghio ed al vicesindaco Paolo Romano: ad intervistarli la giornalista Renata Cantamessa.

“Questa manifestazione – ha osservato Lupi - mi ha aperto il cuore, perché ritorna all’essenza del compito di qualsiasi buon amministratore. Il lavoro del buon amministratore parte dalla valorizzazione delle eccellenze e dal servizio alla comunità: se non parti da lì, non vai avanti. Un sindaco deve rispondere ai problemi delle buche nelle strade, ma ha anche il compito di guardare al futuro: quale sarà la Santena da qui a dieci anni”.

TRA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA. La nuova sfida delle Amministrazioni comunali

“Il punto di partenza – ha aggiunto il leader di Noi Moderati – sono le eccellenze: se la comunità è fatta di cittadini, l’intelligenza degli amministratori sta nel valorizzare tutto quello che hai sul territorio. L’asparago da semplice verdura, può diventare un moltiplicatore”.

Il ministro dei Trasporti ha poi delineato il percorso da seguire. “Finché pensi da solo, non vai da nessuna parte. Tu devi capire che la tua eccellenza, insieme a quella del vicino, può diventare una ricchezza per tutti: i distretti industriali non li ha inventati la Silicon Valley, sono sempre stati una caratteristica dell’Italia”.

Lupi ha poi fatto una riflessione sul ruolo del pubblico e del privato. “La ricchezza si produce dalla libertà di azione della persona. Lo Stato è quel luogo che si mette a servizio di una comunità, per dare delle risposte: la persona fa la ricchezza di quello Stato”.

E alla domanda se fosse più importante l’asparago o i servizi, l’onorevole ha replicato: ”Tutti e due”.

“Se produco un asparago – ha aggiunto - e poi non ho una strada per trasportarlo, può essere anche il miglior prodotto del mondo ma poi è morto. Qui si vede l’elemento fondamentale che sono le infrastrutture, non solo quelle materiali come strade ed autostrade, ma anche quella digitali. I servizi devono essere realizzati dal pubblico con certezza, serietà, con tempi certi”.

“In questi anni difficili, in cui rispetto alla politica c’è stata una grande disaffezione da parte dei cittadini, c’è un tema che viviamo tutti: tornare ad essere tutti protagonisti. Le diverse generazioni stanno attraversando momento difficile: il Covid ha segnato una rottura tra passato e futuro. Abbiamo visto le guerre, l’Intelligenza Artificiale, le grandi transizioni che dobbiamo governare. Oggi il tema è scendere da quel balcone e mettersi in gioco ciascuno di noi: il futuro è bello se lo costruiamo tutti” ha concluso Lupi.