Sagra dell'Asparago, chiusura da record: Santena più forte del maltempo e della grandine

Ieri sera, domenica 26 maggio, si è chiusa con numeri da record la 91esima edizione della Sagra dell’Asparago di Santena, organizzata dalla pro loco cittadina. Nei dieci giorni in cui è rimasto aperto il PalAsparago, la tensostruttura di 750 metri quadri allestita in piazza Martiri, sono stati serviti 8.000 pasti, il 33% in più dell’anno scorso. In media, 571 pasti per ogni apertura dello stand gastronomico (10 cene + 4 pranzi).

Sono stati cucinati 37 quintali di asparagi. Domenica hanno pranzato al PalAsparago anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il parlamentare Maurizio Lupi.

"Nonostante la grandinata eccezionale di mercoledì e i temporali che si sono susseguiti nel corso della settimana, il bilancio è estremamente positivo - sorride Pier Matteo Varrone, presidente della pro loco - Numeri come quelli di quest’anno non li abbiamo mai visti. È stata un’edizione da record. La macchina organizzativa ha funzionato bene, dunque siamo soddisfatti. Mettendo insieme i due fine settimana, sono passati da Santena per il mercatino e gli eventi oltre 20.000 visitatori".

Tornando alla parte gastronomica della Sagra, "il risotto è stato il primo più richiesto, seguito da agnolotti e lasagne - prosegue Varrone - Fra gli antipasti, l’insalatina di asparagi con l’uovo e gli asparagi con le salse sono stati particolarmente apprezzati, mentre fra i secondi sono andati gli asparagi burro, parmigiano e uovo o la variante con la bagna cauda, e gli asparagi con l’involtino di prosciutto. Abbiamo ricevuto l’apprezzamento di tutti".

Nell’ultima giornata di manifestazione sono stati assegnati alcuni riconoscimenti. Il santenese Roberto Forelli, ex presidente della pro loco, ha ricevuto il Premio Asparago d’oro 2024, per essersi distinto, nel corso degli anni, per il suo impegno sia nella Pro Santena sia in alcune associazioni cittadine, oltre che nell’organizzazione di diverse iniziative in paese.

A Colombo Laigueglia, ex titolare dello storico pastificio santenese Laigueglia, è stato consegnato il Premio Commercianti, per i tanti anni alla guida dell’azienda di famiglia, un marchio apprezzato e riconosciuto da tutto il territorio. Il Premio Gentilezza è andato a Giovanni Gaude, rappresentante dell’associazione “Le radici, la memoria”, per il suo impegno a testimoniare la storia a tutti i santenesi, partendo dai ragazzi delle scuole.

Infine, Anna, Fabio, Dino e Pasquale hanno condiviso la vittoria del concorso “Indovina quanto pesa il mazzo?”: tutti e quattro avevano indicato in 8,2 kg il peso del mazzo da indovinare, che alla fine si è rivelato di 8,110 kg. "Vi diamo appuntamento dal 16 al 25 maggio 2025 - invita il presidente della pro loco - Sarà un’altra edizione ricca di eventi e sorprese, con al centro sempre il nostro gustoso germoglio".