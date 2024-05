Rete tra uomini e donne nella preghiera dell'Imam a Palazzo Nuovo, Renzi: "Scene che non devono esistere"

"Penso che la libertà religiosa sia un valore irrinunciabile ed imprescindibile. Le scene però che abbiamo visto nelle realtà universitarie, compreso le donne oltre la rete, non hanno senso e ragione di esistere". Così il senatore Matteo Renzi commenta l'occupazione dell'Università di Torino, durante la quale venerdì scorso si è tenuta la preghiera dell'Imam Brahim Baya.

Donne isolate dietro una rete

Con gli uomini da una parte e le donne in posizione defilata ed isolate, separate appunto da una rete. "Per me - ha aggiunto Renzi, candidato all'Europarlamento per Stati Uniti d'Europa - la parola d’ordine deve essere rispetto della legge e legalità - che non vuol dire rifiutare il dialogo, la cultura e l'integrazione - ma vuol dire mettere dei paletti".