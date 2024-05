Aiuti alle famiglie, stop eutanasia e istituzione di una "moneta locale”. Le proposte di Carlo Bravi (Libertà) per il Piemonte [VIDEO]

“Propongo inoltre - prosegue il candidato per la lista Libertà - politiche volte al contrasto della dipendenza di droga, alcol, fumo, ma anche ludopatia e tecnologia. Gli anziani e i disabili, inoltre, hanno il diritto di essere assistiti e devono avere l’accesso a cure palliative per superare la deriva eutanasica. Non può il sofferente avere come unica opportunità quella del porre fine alla sua esistenza. La vita umana è sacra e va difesa dal concepimento fino alla morte naturale.”