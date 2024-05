Paolo Damilano (Forza Italia): "Europa fondamentale per imprenditori e imprese"

Paolo Damilano, candidato alle elezioni europee nella Circoscrizione Nord Ovest per Forza Italia, spiega l’importanza dell’Europa per le imprese del territorio.

“Come abbiamo visto in questi anni l’Europa ha la possibilità di dare un contributo fondamentale a imprenditori e imprese” spiega Damilano ospite insieme al ministro Paolo Zangrillo e al candidato al consiglio regionale, Paolo Ruzzola al primo degli "Incontri per il Piemonte, il dialogo tra impresa e pubblica amministrazione.

“È importante per noi - aggiunge Damilano - esserci per poter anche capire quelle che sono le possibilità, ma soprattutto renderle anche in qualche modo realizzabili. Spesso ci si è affrettati nel creare delle norme difficilmente applicabili nella realtà”.