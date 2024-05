Aurora: “crolla” un vecchio marciapiede, pericolo in via Bologna

“Crolla” un vecchio marciapiede, pericolo in via Bologna

Pericolo per i pedoni in via Bologna a Torino, più precisamente tra il semaforo all'incrocio con lungo Dora Firenze e via Alessandria, nel quartiere Aurora,

Una parte del vecchio marciapiede è letteralmente crollata. Il fatto è accaduto sul lato sinistro in direzione nord: un paio di lastre in pietra sono infatti sprofondate di diverse decine di centimetri lasciando intravedere il sottosuolo.

L'area, al momento, è stata messa in sicurezza attraverso alcune transenne unite tra loro dal classico nastro bianco-rosso; al momento non è noto se ci siano stati danni a persone.