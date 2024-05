Incidente sull'A21, si marcia su una sola corsia tra Asti Ovest e Villanova. Lunghe code verso Torino

n questi minuti si registrano disagi alla viabilità sulla tratta astigiana dell'autostrada Torino-Piacenza poiché, all'altezza del chilometro 18, tra Asti Ovest e Villanova Barriera (quindi in direzione Torino), poco meno di 20 minuti fa si è verificato un incidente stradale.

Per quanto, stando alle prime informazioni disponibili, il sinistro non dovrebbe aver comportato particolari conseguenze per le persone coinvolte, al momento il traffico scorre su una sola corsia di marcia per consentire ai soccorritori di effettuare i rilievi del caso e rimuovere i mezzi incidentati.

Aggiornamento delle 13.45

In questo momento il traffico risulta momentaneamente bloccato, per consentire le operazioni di soccorso, con conseguente formazione di una coda che sta già toccando i quattro chilometri.