Valerio Vigliaturo e Themorbelli in una jam session tra poesia e musica al CCCP

Si svolgerà mercoledì 29 maggio ore 21.30 al CCCP (Circolo Culturale Corso Parigi) la jam session poetico-musicale “The ride of sin”.

Ad aprire la serata, condotta dal poeta e performer Valerio Vigliaturo, sarà il rapper Themorbelli (vincitore nel 2023 del Premio InediTO - Colline di Torino) con il reading "I pesci del lago dei pesci". Si alterneranno sul palco improvvisando versi e note alla ricerca dell’interplay, poeti e scrittori, tra i quali, Max Ponte, Salvatore Sblando, Daniele Isabella, Manuela Macoli, Fannyboy, e musicisti, tra i quali, Luca Ballauri, Federico Ariano, Andrea Cavallo, Michelangelo Tommaso, Lautaro Acosta e tanti altri.

Il titolo della jam è tratto dalla poesia "Black riders came from the sea" dello scrittore, giornalista e poeta statunitense Stephen Crane, che Ernest Hemingway e Herbert George Wells consideravano il primo scrittore moderno degli Stati Uniti.