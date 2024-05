"All Eyes on Rafah". Il consigliere del Pd Ahmed espone bandiera della Palestina dal Comune

Occhi puntati su Rafah, cioè appunto All Eyes on Rafah . Nelle ultime ore moltissimi italiani hanno postato sul proprio profilo social ed Instagram questa immagine, che ritrae dall’alto quella che sembra una sconfinata tendopoli. Una figura che ha iniziato a circolare tantissimo dopo i bombardamenti di Israele che avrebbero provocato 45 vittime fra gli sfollati palestinesi di Rafah.

Il consigliere del Pd espone la bandiera della Palestina

Un modo per tenere alta l'attenzione su quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza. Alla campagna ha aderito anche il consigliere comunale del PD Abdullahi Ahmed che questo pomeriggio, a titolo personale, ha esposto la bandiera della Palestina e l'immagine "All Eyes on Rafah" dalla finestra del suo ufficio nel Comune di Torino, dal lato di via Garibaldi.

L'esponente dem ha deciso così di seguire l'esempio del Comune di Bologna.