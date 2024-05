Heysel, anche Grugliasco ha onorato la memoria delle 39 vittime della tragedia

La novità di quest'anno sono stati i trentanove giovani calciatori e calciatrici di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, delle due società di calcio grugliaschesi Bsr Grugliasco e Go Sport che hanno partecipato alla cerimonia in ricordo delle 39 vittime dell'Heysel. Grazie alla loro presenza si è voluto dare un messaggio di speranza e cultura dello sport. Una speranza per le nuove generazioni e un esempio per tutti gli adulti per sottolineare come lo sport debba essere un momento di condivisione, divertimento e piacere ma, per renderlo tale, è necessario che giocatori e tifosi seguano le regole che garantiscono il rispetto dello spirito del gioco, dell’avversario, dei tifosi e dei giudici di gara. I bambini hanno sottolineato l'importanza dei comportamenti di correttezza e rispetto, anche se non sempre stabiliti da regole scritte.