Uccise ladro durante una rapina, condannato a 5 anni tabaccaio di Pavone Canavese

E' stato condannato a cinque anni Marcellino Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese che il 7 giugno 2019 sparò contro i ladri che stavano assaltando il suo negozio uccidendone uno, Ion Stavila, un 24enne originario della Moldavia.

L'accusa aveva chiesto 12 anni

La sentenza, come ha riportato l'agenzia di stampa Ansa, è stata pronunciata nella mattina di oggi, giovedì 30 maggio, dal tribunale di Ivrea. La procura aveva chiesto una condanna a 12 anni di reclusione.

Marcellino Franco Iachi Bonvin è andato a processo con rito abbreviato per omicidio volontario. Inizialmente il 71enne era stato accusato di omicidio colposo per eccesso di legittima difesa.