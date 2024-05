La nuova casa dei designer del domani davanti alla fermata Marconi: ecco come si presenta la nuova sede dello IED [FOTO]

Una riqualificazione con un approccio conservativo

L’iter di realizzazione della struttura è stato effettuato minimizzando le demolizioni e le rimozioni : un minimalismo nell’intervento in chiave etica per ridurre, oltre i costi, anche i consumi e gli impatti ambientali derivati dalla produzione dei rifiuti del cantiere.

Seguendo la stessa visione la nuova sede è nata con un approccio conservativo, con una complessa ri-funzionalizzazione in termini impiantistici, di organizzazione degli spazi che si sono dovuti rendere conformi alle normative antincendio vigenti. Si è poi scelto di utilizzare un uso geometrico del colore, lasciando, volutamente, intravedere sulle pareti le tracce del passato dell’edificio, ma evidenziando con dei dettagli come paraspigoli, zoccolini e illustrazioni con motivi biforimici l'essenza di quella che sarà la nuova casa di designer, operatori delle arti visive e della moda del futuro. La struttura rinnovata è estesa su tremila metri quadri, cinque piani e potrà contare su nuove aule e ampi laboratori.

La storia dell'IED

La realtà IED è nata nel 1966 a Milano e a Torino è presente dal 1989 con la storica scuola di via San Quintino che ora potrà contrare su un ampliamento degli spazi nell’edificio di via Nizza 18, nel vivace quartiere di San Salvario, non lontano dal Parco del Valentino e vicino alla stazione Porta Nuova. Oggi conta undici sede tra Italia, Spagna e Brasile e forma ogni anno 10mila studenti di oltre cento nazionalità.

"L'innovazione di una scuola passa anche attraverso gli spazi - spiega Paola Zini, Direttrice IED Torino -. Per questo abbiamo voluto ampliare e sviluppare ancora di più i laboratori, cuore pulsante del nostro modello didattico caratterizzato da una forte componente pratica, ma anche le aree comuni e le aule che accolgono una realtà in progressivo aumento negli ultimi anni. Puntiamo ad attrarre sempre più studenti grazie a un'offerta formativa ancora più diversificata e specifica, che dialoga sia con le peculiarità di Torino, sia con il contesto globale in cui si muove IED come interlocutore di primo piano per la formazione nel campo del design, della moda e della comunicazione".

I nuovi corsi di laurea magistrale