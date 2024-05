Fontane d'acqua, giochi a tema mare, campi da basket e volley: inaugurato il giardino Don Gnocchi

Undici giochi d'acqua

Il giardino è una delle nove aree verdi cittadine, una per Circoscrizione, sistemate grazie ai fondi PON Metro REACT-EU. Elemento centrale della riqualificazione è stato il recupero degli spazi occupati della fontana dismessa al centro del giardino, trasformati in una nuova area con giochi d’acqua. Undici nuove attrezzature ludiche, dotate di attivatori a tempo, dove i bambini potranno divertirsi con l'acqua.

Il mare

In tutti i giardini Don Gnocchi è stata posata nuova pavimentazioni colorate di tipo drenante, con 11 giochi per la fascia di età 1-12 anni. Nuove aree in gomma colorata antitrauma consentono l’accesso inclusivo alle strutture, e alternandosi alla pavimentazione in ghiaia e alle modulazioni del terreno e ai muretti disegnano onde che evocano il mare.