Cercano di far saltare un bancomat nel cuore della notte: banditi in fuga a Robassomero

Hanno cercato di far saltare un bancomat di una filiale bancaria alle porte di Torino, nel cuore della notte. Ma il tentavivo è andato a vuoto e i malviventi si sono dati alla fuga.



E' successo questa notte, intorno all'1.40, nel Comune di Robassomero. I ladri avevano messo nel mirino lo sportello che si trova in via Braccini 6. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, prima è stato manomesso l’impianto di videosorveglianza, per poi dedicarsi allo sportello con la fiamma ossidrica.

Non sono tuttavia riusciti a mettere in atto il loro piano, quindi si sono visti costretti a darsi alla fuga. Sul caso indagano i carabinieri di Fiano e Venaria.