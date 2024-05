Passanti aggrediti dalle cornacchie in via Saorgio: "Attaccato anche un neonato. Non passate da qui"

"Non passate in via Saorgio, nel tratto tra i Giardini Bonghi e via Breglio". A lanciare l'avvertimento è Giorgio Tassone, Coordinatore al Verde della Circoscrizione 5, dopo che questa mattina delle cornacchie hanno attaccato alcuni passanti in questa zona di Borgo Vittoria. Un'ggressione denunciata via telefono.

Attaccato neonato

"Da un'analisi più approfondita - spiega Tassone in un post su Facebook - parrebbe che le stesse abbiano attaccato anche un lattante, in braccio al proprio genitore". Il Coordinatore ha denunciato la vicenda al CANC. Il Centro Animali Non Convenzionali, precisa Tassone, ha detto che "non è possibile intervenire in quanto, nonostante la situazione allarmante, le cornacchie non possono essere toccate ancorché in presenza di nidi".

Aggressione in corso Inghilterra

Una situazione analoga a quella verificatesi negli scorsi giorni in corso Inghilterra, dove le cornacchie hanno aggredito i passanti per proteggere i piccoli. Come accaduto in centro, la Circoscrizione 5 sta valutando di transennare o mettere del nastro in quel tratto di marciapiede per tutelare passanti e bambini: nella zona è presente anche una scuola.

La soluzione