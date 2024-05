Oggi, venerdì 31 Maggio si terrà presso il Circolo del Design di Torino il MARKETERs Reaction 2024: Glow Up un evento per sensibilizzare sul tema del settore del beauty e della cura personale in ambito marketing e comunicazione.

IL TEMA

Sarà un evento dedicato all’esplorazione e al confronto con le tendenze e le innovative strategie di marketing e comunicazione nel settore del beauty e della cura personale, scoprendo le evoluzioni e innovazioni necessarie a coinvolgere un pubblico sempre più ampio e variegato.

In un mercato in continua e vivace espansione, con una clientela sempre più consapevole e caratterizzata da esigenze differenti, si avrà un’opportunità unica per discutere del suo impatto sulla salute individuale e della società nel suo complesso.

L’importanza sempre maggiore che oggigiorno viene data al tema della bellezza, in Italia e nel mondo, lo rende un argomento di grande interesse per milioni di persone, con ricadute importanti sia dal punto di vista della salute che dell’economia.

TIMELINE e OSPITI

I lavori della giornata apriranno ufficialmente alle 17:00 con l’accredito, poi l’evento si articolerà in diversi speech incentrati sui macro-temi come la cura personale e il settore del beauty.

Gli ospiti saranno Marco Piccolo, CEO di Reynaldi SRL (Dottoressa Reynaldi) e delegato di

Confindustria Piemonte alla CSR (sostenibilità ed etica delle imprese), Vincenzo Marino, Digital Marketing Manager presso L’Oreal, e Giulia Coppa Boli, Product & Trade Marketing Coordinator di The Estée Lauder Companies Inc.

I partecipanti all’evento avranno la possibilità di fare community e networking, riceveranno all’ingresso un welcome kit e potranno approfittare dei momenti di ristoro godendosi cibo e bevande offerti dagli sponsor.

L’evento inizierà alle 17:30 con l’accredito e si concluderà alle 21:00 circa con un buffet finale. I partecipanti avranno anche la possibilità di partecipare a un quiz con premi offerti dai nostri sponsor.

IL FORMAT

MARKETERs Reaction è il format di eventi del MARKETERs Club Torino che analizza le azioni e le reazioni della società a un avvenimento o tema.

Le iscrizioni al MARKETERs Reaction 2024: Glow Up sono ufficialmente aperte.

Per partecipare all’evento iscriviti al form https://marketersclub.typeform.com/to/lDdstOdC . L’evento è gratuito per i soc* MARKETERs Club, mentre è di 5 euro per le persone non affiliate. Per maggiori informazioni e saperne di più sull'evento, visitate i nostri canali social.

Contatti

MARKETERs Club Torino -Isabella Bonardi | Project Manager

Instagram -isabellabonardi.ib@gmail.com

Facebook Linkedin