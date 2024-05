Sfida in bianco e nero: Alberto Cirio tiene sotto "scacco" Mimmo Portas

Alberto Cirio tiene sotto "scacco" Mimmo Portas. Il presidente della Regione, ricandidato per il centrodestra alle elezioni dell'8-9 giugno, ha sfidato a scacchi il leader dei Moderati alla bocciofila Madonna del Pilone. Un momento conviviale di mezz'ora in mezzo alla campagna elettorale per le Regionali, ma anche politico.