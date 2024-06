I migliori giochi blockchain play to earn

I giochi P2E danno la priorità al divertimento e insieme offrono un’opportunità di guadagno. In questo modo riescono a creare maggiori sinergie tra i giocatori e un interesse costante delle comunità che contribuiscono allo sviluppo dell’ecosistema e al successo complessivo del gioco.

Con dinamiche di gioco coinvolgenti, storie immersive, interfacce utente intuitive e grafica di alta qualità riescono a soddisfare e fidelizzare i giocatori. Per il successo di un gioco blockchain P2E inoltre è molto importante il progetto creato attorno al token. Roadmap e tokenomica sono due parametri che condizionano l’affidabilità di un ecosistema. Una tokenomica ben progettata garantisce una dinamica equilibrata della domanda-offerta e previene un'eccessiva inflazione o volatilità. La tokenomica trasparente ed equa infonde fiducia nella comunità e attira gli investitori, promuovendo un ecosistema sano intorno al gioco.

Ultimo ma non meno importante è il continuo afflusso di idee e il rinnovarsi di ogni gioco. Fatte queste premesse abbiamo individuando alcuni tra i giochi P2E più rilevanti.

PLAYDOGE

PlayDoge è una nuova meme coin che vede come protagonista ancora una volta il cane Doge. Stavolta però in altre vesti. Lo shiba inu iconico tanto caro a Elon Musk diviene un animale di compagnia, ricalcando il vecchio fenomeno degli anni 90, il Tamagotchi. Prendendosi cura del proprio Doge si ricevono ricompense e si guadagnano token $PLAY.

Inoltre sono previsti altri mini giochi stile 2D a 8 bit, giocabili su tutti i dispositivi mobili dall’app PlayDoge.

Il token $PLAY è progettato per avere un’utilità sia all'interno del gioco che nel più ampio mercato delle criptovalute. La fornitura totale di token è di 9,4 milioni $PLAY. La prevendita, appena lanciata, prevista in 40 fasi, attualmente ha superato i 565 mila dollari. Il prezzo per il singolo token $PLAY è di $0,005.

La tokenomics di PlayDoge è progettata in virtù di questa roadmap. Il 30% è destinato per la prevendita, il 20% per il marketing e il 20% per i premi della comunità. C'è anche un’allocazione del 6% per finanziare le distribuzioni di staking, offrendo rendimenti superiori alla media agli investitori che bloccano i loro token $PLAY. C’è anche la possibilità di mettere i propri token in staking una volta acquistati. Attualmente il token offre un APY del 535% e i token messi in stake sono già 29 milioni.

Ci sono buone ragioni per credere che PlayDoge potrebbe essere la prossima grande moneta meme P2E.

SPONGE v2

Il gioco in questione è SPONGEBOB RACER che verrà lanciato a breve sulla piattaforma del token nativo $Sponge. $SPONGE V2 rappresenta l’evoluzione di un progetto meme Coin da 100x Sponge, che ha avuto un enorme successo. Il team ha utilizzato una strategia stake to bridge, per trasportare i token del primo meme, sulla nuova criptovaluta su rete Polygon con un APY per lo staking del 136%. Il 30 maggio è stato autorizzato il claim anticipato dei token V2.

Esistono due versioni del gioco, una gratuita e una a pagamento. Ci si può allenare senza pagare e acquistare crediti di gioco solo nel momento in cui si è pronti a guadagnare token v2.

CRAZY TUKTUK TAXI

eTUKTUK è un progetto che finora ha raccolto oltre 3 milioni di dollari in prevendita. Oltre all’utilità del token che risponde alle dinamiche ESG, eco-friendly e focalizzato a sviluppare le economie più arretrate, attraverso la circolazione del proprio token $TUK, offre un gioco play-2-earn basato sul veicolo di punta eTukTuk. In stile Crazy Taxi, i giocatori sfrecciano per le strade dello Sri Lanka mentre prendono e lasciano i clienti che hanno bisogno di essere velocemente da qualche parte. Più veloce guidano, più guadagnano. L’eTUKTUK può essere aggiornato, nuove città vengono sbloccate via via che si completano le missioni. Attualmente il token inoltre offre un APY del 83% per lo staking.

STARATLAS

Star Atlas è un grande gioco di strategia di esplorazione spaziale, conquista territoriale e dominio politico. Unisce metaverso e criptovalute, un P2E in cui i giocatori possono viaggiare nel tempo fino all'anno 2620 ed esplorare il cosmo in un'avventura virtuale in corso. Il Regno di Star Atlas è diviso in tre categorie: persone, alieni e esseri robotici. Per ottenere denaro e potere, i giocatori possono costruire strutture, estrarre risorse e vendere. Un nuovo evento di test play-and-earn chiamato Escape Velocity è stato aggiunto a Star Atlas, un MMO spaziale costruito sulla blockchain Solana. I giocatori possono ottenere bottino NFT come Stake Claims e una leggendaria Fimbul BYOS Tankship. Claim Stakes sono un altro modo per i giocatori di ottenere risorse. Possono essere scommessi sul sito web di Star Atlas per ottenere automaticamente cibo, munizioni, carburante e kit di strumenti.

DECENTERLAND

Decentraland è una delle piattaforme di gioco cripto più utilizzate al mondo, tra i migliori progetti crittografici play-to-earn del settore. Si tratta di una comunità di gioco virtuale costruita sulla blockchain di Ethereum dove gli utenti possono giocare e avere la possibilità di guadagnare token NFT in cambio. Nel metaverso creato, i giocatori possono acquistare e vendere appezzamenti di terreni e immobili codificati come NFT. Decentraland consente a vari tipi di aziende di aprire negozi all'interno del suo ecosistema per espandere la sua portata globale. Tra i colossi più famosi Samsung, Skechers e molti altri. Per trarre un profitto della Terra acquisita, gli utenti monitorano il prezzo dell’attività sperando che il prezzo aumenti per trarne profitto. Intanto possono acquistare attività o affittarle e trarne profitto. Gli utenti possono anche acquistare token MANA, che possono essere utilizzati per acquistare terra virtuale e altri oggetti.