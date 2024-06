Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 2 giugno

FRINGE FESTIVAL Da martedì 21 a Domenica 26 maggio, ore 20 e 21.30 Prima settimana (su due) di cartellone per il Festival di Teatro Off in vari spazi performativi , anche non convenzionali, della città. Ogni spettacolo si ripete ogni sera da martedì a domenica, ogni location ospita due diversi titoli a serata. In scena monologhi, dialoghi, stand up, spettacoli visionari e surreali, quelli di satira feroce sull’attualità (le guerre, il sesso, la femminilità e la mascolinità, la rete) e quelli liberamente ispirati ai testi di Dostoevsky, all’Amleto di Shakespeare con le maschere della Commedia dell’Arte, all’Ulisse di Joyce in un’inedita fusione di parole e musica, o a personaggi come Pasolini e il Leonardo Da Vinci de Il Codice del Volo. INFO: programma completo su www.tofringe.it/programma

TONINO DE BERNARDI Fino al 9 settembre Il Museo Nazionale del Cinema celebra Tonino De Bernardi, l'autore d'avanguardia torinese, con una mostra che esplora la sua straordinaria carriera e influenza nel panorama del cinema sperimentale nazionale e internazionale. La mostra, organizzata in sinergia con la Cineteca del Museo e il Cinema Massimo, offre un'immersione completa nell'universo creativo di De Bernardi ed è parte di un progetto articolato che prevede: la conservazione e la digitalizzazione delle sue opere che contano, ad oggi, più di un centinaio di film; l'allestimento di una mostra, una performance teatrale, la pubblicazione di un volume inedito e una retrospettiva, nonché una selezione di opere sottotitolate per la circuitazione. Sessant'anni di storia di un cinema vivo e stimolante. INFO : www.museocinema.it

PARLAMENTO SUBALPINO Domenica 2 giugno In occasione delle ultime due aperture straordinarie domenicali del Parlamento Subalpino, il Museo offre al pubblico due eccezionali esperienze all’insegna della musica e del teatro dal vivo. Per la prima volta, infatti, all’interno di questo incredibile spazio saranno protagonisti musicisti e attori, che rifaranno vivere momenti della storia del luogo simbolo del Risorgimento italiano. Dalle ore 14.30, per tutto il pomeriggio – Le due anime del Risorgimento - Dibattito tra Garibaldi e Cavour, a cura di Teatro & Società Due tra i protagonisti più conosciuti del periodo risorgimentale, Cavour e Garibaldi, si incontrano e si scontrano nel luogo simbolo dove si sono poste le basi dell'unificazione italiana presentando ai visitatori le differenze caratteriali e ideali che li hanno sempre contraddistinti. Una performance teatrale che si svolge tra gli stessi banchi del Parlamento Subalpino che videro realmente Cavour e Garibaldi impegnati in accesi dibattiti e scambi di vedute. In queste due domeniche sarà possibile accedere al Parlamento Subalpino dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17) sia con visite libere sia con visite guidate. INFO : www.museorisorgimentotorino.it UNA NOTTE ALLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI Sabato 1° giugno Club Silencio aprirà le porte della Palazzina di Caccia di Stupinigi con “Una Notte a Stupinigi + Piano Concert & Recall Showcase”; una serata all’insegna della cultura e dell’arte in una delle residenze sabaude più prestigiose del Piemonte. Durante la serata sarà possibile visitare gli Appartamenti Reali, finemente affrescati con scene di caccia e allegorie da Giovanni Battista Alberoni, godere del concerto di pianoforte e violino di Stefano Eligi nel Salone Centrale e assistere alla performance in abiti d’epoca del gruppo Nobiltà Sabauda. L’elegante cortile della Palazzina, con HolyU e Tommaso Bruno, accoglierà lo showcase di RECALL, marchio poliedrico di musica elettronica che negli anni ha calcato i palchi dei principali locali italiani fino a giungere ai palcoscenici internazionali di New York, Londra, Parigi e Amsterdam. INFO : www.clubsilencio.it

IL PANICO Martedì 28, Giovedì 30 maggio e Sabato 1° giugno ore 19.30, Mercoledì 29 e Venerdì 31 maggio ore 20.45, Domenica 2 giugno ore 16 Per il pluripremiato autore argentino Rafael Spregelburd , il panico non è altro che la traduzione moderna del peccato dell’accidia: quello stato d’animo che si genera tra persone affannate a rincorrere una vita divisa tra due o tre lavori, e che si arrangiano come possono e cercano come pazzi le chiavi smarrite di una fantomatica cassetta di sicurezza. Un panico ridicolo attanaglia chiunque, come se i personaggi non fossero mai presenti a se stessi e tornassero confusamente e ossessivamente sui propri passi, cercando di ricominciare da capo. Una pièce vorticosa, che Jurij Ferrini ha deciso di affrontare, dopo aver già portato in scena con successo un altro capolavoro di Spregelburd, Lucido . INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

Tratto dal libro della grande scrittrice tedesca Christa Wolf , la Cassandra in scena all'Astra vive un doloroso conflitto tra il presente della guerra e un futuro di pace. Legata a lunghe funi elastiche sul palco, la principessa troiana vaticina sul destino di tutti noi. La veggente figlia di Ecuba e di Priamo, racconta il tramonto e la rovina della sua città. Dalla sua memoria emerge tutto il suo passato: la memoria la traversata dell’Egeo in tempesta, l’arrivo a Troia delle Amazzoni, i delitti di Achille la bestia, la rottura con il padre Priamo accecato dal meccanismo inarrestabile della guerra, la vita delle comunità femminili sulle rive del fiume Scamandro, l’amore con Enea. Con Cecilia Lupoli , regia di Carlo Cerciello . INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 8, tel. 0115634352, www.fondazionetpe.it

BACK TO MOMIX Mercoledì 29, Giovedì 30, Venerdì 31 maggio e Sabato 1° giugno ore 20.45, Domenica 2 giugno ore 15.30 Uno spettacolo nato dal desiderio di tornare a calcare le scene dopo anni difficili che hanno allontanato la compagnia dal suo pubblico, con il desiderio di leggerezza e spensieratezza, peculiarità della compagnia Momix , e uno sguardo sempre teso al futuro: da qui il gioco di parole del titolo che richiama un classico della cinematografia anni ’80. Momix, che di anni ormai ne ha 43, non sembra accorgersene e affronta le sfide della gravità, le acrobazie dei suoi incredibili ballerini e il trasformismo dei suoi personaggi che evocano sensazioni e colori sempre nuovi con gli occhi di un bambino un po’ cresciuto, Moses Pendleton , carismatico direttore artistico e creatore di innumerevoli spettacoli di successo. I più significativi estratti dei grandi classici che hanno segnato la storia della compagnia vengono restituiti alle luci del palcoscenico con una nuova e viva intensità. INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it

NINA'S DRAG QUEENS

Giovedì 30 e Venerdì 31 maggio ore 21

“DragPennyOpera”, ispirato all’Opera del Mendicante di John Gay del 1728, guarda alle contraddizioni del presente attraverso la lente di una storia cruda e violenta, ingaggiando il pubblico in un gioco pericoloso e seducente. È un cabaret agrodolce che si tinge di nero, tra comicità grottesca e ironia dissacrante. La frammentazione dello spazio scenico procede di pari passo con un testo esploso, mescolato a canzoni in playback, coreografie, continui cambi di punto di vista, continui dentro-fuori dall’azione scenica. Nel guardare a “The Beggar’s Opera” non si può prescindere dalla versione di Brecht/Weil. Nel caso delle Nina’s Drag Queens questo ha portato a un approccio ancora più profondo e diretto con il pubblico, a una riflessione sul ruolo del teatro nella società, sulle forme in cui una storia può essere esemplare, etica. Lo “straniamento” della drag queen è dato dal suo essere una maschera postmoderna, e la libertà espressiva di cui gode in quanto maschera alza la posta in gioco, riporta il teatro a ciò che deve essere: il luogo dello scontro. Lo stesso playback è una menzogna assoluta, così assoluta da poter diventare, nel contesto di una drammaturgia che la include, una strana forma di verità.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it





LIRICA E CLASSICA

CLAUDIO FENOGLIO

Venerdì 31 maggio ore 20 e Sabato 1° giugno ore 16

La freschezza delle voci bianche si pone al servizio di due protagonisti della musica britannica del Novecento, Holst e Britten, per dare vita a composizioni piene d’intimità. Nelle Seven Part Songs del 1927, Holst esalta la natura sfuggente e mistica delle poesie di Robert Bridges attraverso i delicati intrecci delle voci acute. A Ceremony of Carols di Britten, a sua volta, sfrutta le voci dei bambini combinate all’arpa per ricreare un’atmosfera incantata e misteriosa. Questo lavoro del 1942 è uno dei più famosi del compositore e consiste in una serie di canti corali basati su poesie medievali che riguardano le stagioni e il mistero del Natale. Le composizioni saranno presentate con la direzione del maestro Claudio Fenoglio, che vanta una prestigiosa carriera come direttore di cori e una lunga collaborazione con il Regio.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, tel. 0118815241/242, www.teatroregio.torino.it