Evergreen Fest: al via il festival alla Tesoriera, ma salta la data con Bigmama

Al via la decima edizione di Evergreen Fest in programma dal 5 giugno al 20 luglio al Parco della Tesoriera che tuttavia vede annullata l'ultima data di Bigmama per "problemi tecnici".



La manifestazione propone 46 giornate di concerti, spettacoli, laboratori, libri, proiezioni film, silent dj set e molti altri appuntamenti. Anche quest’anno il Festival darà spazio ad artisti locali e nazionali, saliranno sul palco: Ron, Meg, Tormento, Grido, Ippolita Baldini, Andrea Cerrato, Il Muro del Canto, Vladimir Luxuria, Roberto Mercadini, Casadilego, Cettina Donato, Davide D'Urso, Federico Sirianni, Federico Sacchi, Giorgia Goldini, The Spell Of Ducks insieme a oltre cento artisti.



La decima edizione di Evergreen Fest viene inaugurata da Ippolita Baldini con Io, Roberta Ippolita Lucia, uno spettacolo in cui si ironizza sulle molte personalità che ciascuno può avere durante la sua quotidianità.

Per info e programma:

https://evergreenfest.it/