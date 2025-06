Teatro, 11mila presenze e 17 sold out per la tredicesima edizione del Fringe Festival

Il Torino Fringe Festival si conferma un punto di riferimento in città per le arti performative contemporanee. La 13esima edizione, in programma dal 13 maggio all’1 giugno 2025, ha segnato 170 repliche di più di 40 spettacoli, tra prosa, danza, musica e performance, più di 15 eventi speciali, 6 prime assolute, nazionali e anteprime per un totale di 11mila presenze, in linea con gli anni precedenti, 100 volontari, 90 operatori culturali (30 di Fringe in Rete) e il numero record di 17 spettacoli sold out.

"Siamo molto felici del successo della tredicesima edizione del Festival – dichiara Cecilia Bozzolini, direttrice del Torino Fringe - un’edizione che conferma quanto questo progetto sia vivo, necessario e in costante evoluzione. Il festival continua a crescere, sia nella qualità della proposta artistica che nella sua capacità di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale: spettatori affezionati e che ci hanno scoperto per la prima volta e hanno scelto di attraversare con noi questa esperienza diffusa. Il tema 'La Vita è un Varietà' ha saputo accendere riflessioni, emozioni e visioni, grazie ad una programmazione coraggiosa che ha abbracciato stili, linguaggi e sensibilità differenti. Abbiamo visto la città trasformarsi, ancora una volta, in uno spazio aperto alla sperimentazione, al dialogo e all'incontro tra artisti e cittadinanza".