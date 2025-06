Radio Kiss Kiss in tour a Torino: in piazza Castello porta la musica di Ghali, Baby K, Serena Brancale, Fred De Palma

Sabato 14 e domenica 15 giugno Kiss Kiss Way fa tappa a Torino, in piazza Castello. In programma dirette radiofoniche live con speaker e artisti, selfie corner e social station, esperienze immersive per tutte le età, giochi a premi e attività interattive con i partner.

Domenica 15 un concerto gratuito vedrà esibirsi Baby K, BNKR44, Capo Plaza, Coma Cose, Fred De Palma, Gaia, Ghali, Paola Iezzi + Fabio Rovazzi + Dani Faiv, Planet Funk, Serena Brancale, Settembre, The Kolors e altri nomi ancora da annunciare.