Cristiani per il Piemonte: un confronto tra candidati credenti in vista delle elezioni regionali

Un incontro in vista delle elezioni regionali che mette a confronto tre credenti che si candidano per uno scranno a Palazzo Lascaris. ‘Cristiani per il Piemonte. Destra o Sinistra?’, in programma martedì 4 giugno, sarà l’occasione per confrontarsi sulle loro scelte, sulle loro collocazioni e sull’impegno in politica. Enrico Delmirani, candidato per la lista Cirio Presidente si confronterà con Isabella Brianza (lista Pentenero Presidente) e Stefano Vanzini (Partito Democratico). Modererà Alberto Riccadonna, direttore del giornale diocesano ‘La Voce e il Tempo.

Appuntamento all’auditorium Fondazione Educatorio della Provvidenza – E. T. S. a Torino in corso Trento 13.