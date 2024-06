Branchi di randagi in strada, due nuovi recinti per accogliere i cani dell'Arrivore

Due nuove aree in via Germagnano per accogliere altri cani provenienti dall’area dell’Arrivore. A febbraio 2024 il Comune aveva catturato una parte del branco che da tempo seminava il panico dietro la Coop di via Botticelli, attirati forse dai rifiuti o alla ricerca di cibo.

Catturati 31 cani

Lo scorso 10 febbraio uno degli animali aveva azzannato al polpaccio un ragazzo di 15 anni, che era dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Dal 1° gennaio il Comune ha fermato in quest’angolo di Torino nord 31 cani, di cui sei adulti e 25 cuccioli: questi ultimi sono stati tutti adottati.

La soluzione

Gli adulti sono state messi all’interno di due aree recintate in stato di semi-libertà, in via Germagnano e all’interno del Canile Sanitario. Spazi, come ha chiarito oggi l’assessore alla Cura degli Animali Francesco Tresso rispondendo ad un’interpellanza del capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò, “ora al massimo della loro capienza”.

Due nuove aree

Per questo la Città sta “realizzando due nuove aree in via Germagnano 9, che serviranno ad accogliere altri cani provenienti dall’area dell’Arrivore”. Per Iannò “i monitoraggi non bastano. Quando l’Amministrazione riuscirà a programmare un intervento risolutivo?”.