Tragedia piazza San Carlo, Torino ricorda Erika Pioletti e la Amato: "Mia mamma Marisa aveva sempre il sorriso" [VIDEO]

Torino ricorda Erika Pioletti e Marisa Amato, morte a seguito della tragedia di piazza San Carlo, dove durante la serata della finale di Champions League del 3 giugno 2017 persero la vita le due donne e rimasero ferite oltre 1.500 persone.

" Mia mamma ha scelto - ha ricordato Viviana D'Ingeo , figlia della Amato in piazza insieme al papà Vincenzo - di costituire "I Sogni di Nonna Marisa Onlus": da una una tragedia voleva nascesse qualcosa di buono. La Onlus va avanti con difficoltà: l'iter per fare donazioni è complesso, ma non ci fermeremo ". Con le donazioni di questi anni l'ente benefico ha sostenuto le cure mediche di chi non se le può permettere.

Sono già stati donati due mezzi per il trasporto privato dei disabili e si stanno raccogliendo i soldi per un terzo. "Vogliamo dare la possibilità - ha aggiunto D'Ingeo - a chi non riesce a muoversi di spostarsi anche per dei momenti di svago, non solo per le visite". Chi volesse sostenere l'ente trova tutte le informazioni sulla pagina Facebook "I Sogni di Nonna Marisa Onlus".

"Siamo pochi ragazzi, quindi quello che viene raccolto viene donato al 100%" ha spiegato la figlia. Marisa Amato morì 19 mesi dopo essere stata travolta dalla folla in fuga. "Mia mamma - ha detto la ragazza - aveva sempre un sorriso: la sua indole era donarsi alle persone, essere sempre disponibile per tutti".

Viviana passa praticamente tutti i giorni in piazza San Carlo. "Il primo pensiero - ha detto - va alla sera del 3 giugno, quando sono andata a recuperare mio papà nella via qui di fianco: sapevo che mia mamma era nella piazza, ma non sapevo dove".

"Ci auguriamo - ha aggiunto - che una tragedia simile non succeda mai più" ha concluso.