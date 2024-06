Al Maestro dell'animazione Bruno Bozzetto il Premio Stella della Mole Green

Il Premio Stella della Mole green, già premio Movies Save the Planet, è l’importante riconoscimento con cui il Festival CinemAmbiente 2024 vuole rendere omaggio al Maestro del Cinema d’animazione Bruno Bozzetto , di cui vengono presentati il nuovo film Sapiens? e una selezione di cortometraggi tra i più significativi della sua lunga e densa carriera.

"L’ecologia è come l’educazione... Tutti ne parlano ma nessuno la pratica" recita sconsolato il celebre Signor Rossi in una delle numerose vignette disegnate da Bruno Bozzetto in tempo di lockdown e raccolte nel recente libro Attenti all’uomo (Gallucci, 2023), riflessione ironica e amara sul rapporto fra l’uomo, gli animali e la Natura che giunge, infine, ad abbracciare la causa animalista, a cui l’autore ha deciso di dedicare gli ultimi anni della sua vita.