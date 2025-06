Premio Margherita D’Amico: stage di formazione per un corto condotto da Roberta Torre

AIACE Torino, nel suo costante lavoro di formazione rivolto a giovani che abbiano scelto il cinema come forma di espressione privilegiata, ospita quest’anno la terza edizione del Premio Margherita D’Amico, articolata in uno stage, condotto dalla regista Roberta Torre, e in un concorso per la realizzazione di un cortometraggio. L’iniziativa, riservata a un numero massimo di dieci partecipanti, è rivolta a giovani registi e registe di età non superiore ai 35 anni, interessati a confrontarsi con i temi cari all’insegnante e attivista torinese a cui il Premio è intitolato: i conflitti sociali e le lotte per i diritti civili, le tematiche ambientali e di genere, le complessità e contraddizioni del contemporaneo.

Le iscrizioni alla selezione sono aperte fino al 20 luglio 2025 ed effettuabili compilando il form disponibile sul sito e allegando contestualmente un testo della lunghezza massima di quattro cartelle contenente il soggetto del film, le note di regia, le motivazioni e il curriculum vitae. Gli esiti della selezione ‒ effettuata da una commissione formata da componenti di AIACE Torino e del Premio Margherita D’Amico ‒ saranno resi noti entro lunedì 4 agosto. Lo stage si svolgerà dal 25 al 28 settembre 2025 a Torino, presso CineLAB (via Valperga Caluso 16) e contemplerà sessioni singole e collettive attraverso cui i partecipanti, con la guida della regista Roberta Torre, arriveranno a definire strategie finalizzate alla possibile realizzazione dei progetti di cortometraggi presentati. Al termine dello stage, una giuria composta da tre professionisti del settore sceglierà il progetto migliore, cui sarà attribuito un premio di € 3.000 destinato alla realizzazione del cortometraggio stesso.

Per info: www.aiacetorino.it; https://aiacetorino.it/premiomargheritadamico2025/