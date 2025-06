Alla Pinacoteca Agnelli torna il Cinema all'aperto: 15 film proiettati sulla Pista 500

Pinacoteca Agnelli presenta, per il secondo anno insieme a Distretto Cinema, la rassegna cinematografica all’aperto Cinema sulla Pista 500.



Dal 1° al 20 luglio una rassegna di 15 film è in programma alle 21.30 sulla Pista 500: le pellicole sono proiettate su un maxischermo montato sulla Pista 500 con un'arena che può ospitare 170 posti. I film selezionati sono stati pensati in modo da dialogare con le installazioni artistiche presenti sulla pista. Si tratta di una proposta nel segno del cinema d'autore, con anteprime e grandi classici restaurati che hanno fatto la storia della settima arte, quest’anno suddivisi in cicli e aree tematiche: oltre all’apertura, si presentano il ciclo Umano (dis)umano, collaborazioni dedicate al cinema piemontese con Spazio Film Commission Torino Piemonte e a grandi restauri con il Museo Nazionale del Cinema, la sezione Storie di resilienza: donne e bambini in tempi di guerra e il ciclo Metamorfosi.



Apre l’iniziativa martedì 1 luglio Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, un'occasione unica per riscoprire il capolavoro in un restauro 4K realizzato dalla Wim Wenders Foundation, a partire dal negativo originale e con la supervisione dello stesso Wim Wenders e di Donata Wenders. Segue, mercoledì 2 luglio, l'anteprima nazionale de La famiglia Leroy di François Bernard, una commedia francese fresca e contemporanea con un cast d'eccezione, tra cui Charlotte Gainsbourg. I due film sono proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano.



Per info e programma completo: www.pinacoteca-agnelli.it