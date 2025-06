10 anni di Flowers Festival: tra gli artisti Lucio Corsi, Willie Peyote, Fabri Fibra, Afterhours

Flowers Festival compie 10 anni e torna con un’edizione speciale da giovedì 25 giugno a lunedì 14 luglio 2025 portando in scena le eccellenze del panorama musicale nazionale e internazionale, in quella che fin dalla sua prima edizione è diventata la sua casa, il Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno. Si comincia la settimana prossima, mercoledì 25 giugno, con Willie Peyote, e si chiude lunedì 14 luglio con Fabri Fibra.

Gli artisti

Nel suo programma nomi quali LUCIO CORSI (08/07), con la sua estetica surreale e poetica; BRUNORI SAS (01/07) con i nuovi brani e le canzoni che ne hanno segnato la carriera; la prima data estiva del Grazie ma no grazie tour di WILLIE PEYOTE (25/06) che inaugura la X edizione del Festival; la cantautrice e polistrumentista rivelazione 2025 JOAN THIELE (27/06). Artisti oggi noti a tutti ma che ancor prima si sono contraddistinti come “voci fuori dal coro” in grado di imprimere, nella scrittura e nella composizione dei loro lavori discografici freschezza e novità nell’ambito della musica d’autore.

La linea autoriale viene ulteriormente esaltata dalla presenza di artisti iconici, tutti impegnati a presentare i loro nuovi lavori e a celebrare speciali ricorrenze. L’inatteso ritorno degli AFTERHOURS (03/07), che ripropongono con la formazione originale il seminale Ballate per piccole iene, occupano quest’anno il gradino più alto dell’emozione e del rispetto per quelle esperienze musicali che dal mondo alternativo hanno influenzato tutto il mercato musicale italiano degli ultimi anni: compito toccato la scorsa edizione al trionfale ritorno dei CCCP-Fedeli alla Linea. I BAUSTELLE (08/07) festeggiano i 25 anni di carriera con il nuovo disco Galactico mentre la BANDABARDO’ (28/06) con Fandango Summer Tour 2025 riprende il discorso col pubblico lì dove l'aveva interrotto qualche anno fa. Gli OFFLAGA DISCO PAX (09/07) sono impegnati nel tour dedicato ai Vent’anni di Socialismo Tascabile e ritornano mascherati e animati da puro Rock’n’roll i TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI (05/07). Nuovamente live sul palco del Flowers Festival FABRI FIBRA (14/07) che in oltre 20 anni di carriera ha dimostrato come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo cantautorato. Sulla stessa scia si inserisce un’altra leggenda dell’Hip Hop italiano, GUE’ (30/06), recentemente ospite sul palco a Sanremo che torna con un nuovo disco e MURUBUTU (09/07), rapper, scrittore e docente di filosofia e storia, capace di unire l’intensità dell’Hip Hop classico a testi poetici e cantautorali.

Non mancano i talenti di nuova generazione, tra le firme più apprezzate della scena indie e urban italiana. Due tra i nomi più amati dal pubblico, il genovese ALFA (07/07) che dopo un anno da record con concerti da tutto esaurito è pronto a portare sul palco la sua energia contagiosa e, il gradito ritorno di TANANAI (10/07) con il nuovo album Calmocobra; FRANCO126 (27/06) e PSICOLOGI (02/07) che in questi anni hanno saputo disegnare un’identità musicale unica e inconfondibile; SILENT BOB & SICK BUDD (02/07) un’altra coppia con numeri da capogiro; DUTCH NAZARI (09/07) con il suo flow incisivo e una sensibilità capace di coniugare leggerezza e profondità; POPX (12/07) che celebrano i vent’anni del progetto. Gli EUGENIO IN VIA DI GIOIA (26/06) per un nuovo appuntamento de L'amore è tutto - Summer tour 2025, dichiarazione e conferma del loro modo di fare musica e il gipsy jazz gioioso e coinvolgente de I PATAGARRI (28/06). Tutti capaci di rappresentare la vivacità e la ricchezza della musica italiana: dall’indie-pop alla trap, dal rap all’elettronica fino alla musica d’autore.

Ad arricchire ulteriormente l’offerta musicale del festival arrivano quelle che sono le voci del futuro: la scommessa MARCO CASTELLO (13/07), che si è distinto per le sue qualità musicali ma anche e soprattutto per la sua volontà di far vivere e condividere la musica in modo indipendente e fuori dalle logiche di mercato sarà con la sua band, headliner di un live che profuma di estate; le sonorità ricche e variegate di ANNA CASTIGLIA (25/06), i ritmi sognanti e coinvolgenti dei DELICATONI (12/07) ma anche il travolgente rock di EMMA NOLDE (03/07) e l’energia dei CIRCUS PUNK (04/07). Flowers esplora anche il segmento del nuovo pop elettronico, portando sul palco il suono innovativo di LORENZZA (27/06) next big thing del rap, e dei DOV’E’ LIANA (12/07) ai quali è affidata la festa per l'ultimo sabato del Festival in una serata di amore, libertà, musica e ballo.

Ma non è solo l’Italia a essere protagonista: la band svedese VIAGRA BOYS, ibrido tra musica punk e arti visive, arriva a Collegno per l’unica data estiva nazionale, dimostrando come Flowers Festival continui ad avere uno sguardo globale e un’apertura alle influenze internazionali. Paladini del post-punk e di un’ironia dissacrante sui cliché del presente, sono tra le band internazionali più acclamate per i loro live coinvolgenti e mozzafiato e porteranno live per la prima volta in Italia il loro nuovo album “viagr aboys”.

Infine, dalla scorsa edizione il Festival propone al pubblico format musicali che uniscono visual, musica live, dj set, animazioni tematizzate: TEENAGE DREAM (11/07) e VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90 (05/07),le due feste che negli ultimi anni hanno fatto ballare migliaia di persone.

Per info: www.flowersfestival.it