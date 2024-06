Stellantis, cinesi a Torino: da luglio alla Mopar di Rivalta arrivano i pezzi di ricambio delle auto Leapmotor

Le automobili cinesi in Europa sono ormai una questione di tempo: non "se", ma "quando". E un indizio in questo senso è arrivato oggi - forte e chiaro - alla Mopar di Rivalta : la direzione dello stabilimento (gruppo Stellantis ) ha infatti comunicato ai delegati sindacali interni che a partire dal mese di luglio nella fabbrica inizieranno a essere stoccati i pezzi di ricambio delle vetture Leapmotor, proprio quelle che saranno commercializzate in Europa tramite la joint venture Stellantis-Leapmotor .

"La comunicazione di oggi è il segno tangibile che le vetture della Leapmotor saranno commercializzate nel nostro continente - commenta Edi Lazzi, segretario generale di Fiom Cgil Torino -. L’arrivo delle case costruttrici cinesi è ormai un dato di fatto che, dal nostro punto di vista, deve essere sfruttato in positivo. Sarà infatti necessario non limitarsi alla commercializzazione, ma arrivare in tempi brevi alla fabbricazione di auto cinesi in Europa, con la costruzione di nuove fabbriche e l’assunzione di nuovo personale, oppure l’assegnazione di modelli negli stabilimenti già esistenti".



"Ovviamente - aggiunge Gianni Mannori responsabile Fiom Mirafiori - noi candidiamo Torino per ospitare i produttori cinesi che venendo nel nostro territorio troverebbero capacità e competenze. Così come sarebbe utile portare a Mirafiori la produzione di modelli Leapmotor che consentirebbero di innalzare le produzioni e mettere un altro tassello per il rilancio del nostro storico stabilimento e la città di Torino in generale".

"Il fatto che arrivi lavoro è sempre positivo, auspichiamo che oltre alla logistica, a Torino arrivi più produzione": lo dichiara Luigi Paone, segretario generale UILM Torino, dopo l'annuncio odierno della logistica Leapmotor affidata alla Mopar di Rivalta. "Ci auguriamo - aggiunge Paone - che l'azienda ricollochi i lavoratori attualmente in contratto di solidarietà negli stabilimenti torinesi e, qualora non ci fosse la disponibilità di figure professionali, che vi siano assunzioni di giovani".