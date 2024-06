Al Cap10100, la finale di Drag Factor Piemonte

L’edizione 2024 del concorso Drag Factor Piemonte volge al termine e l’ultimo atto andrà in scena domenica 9 giugno, a partire dalle 20.30, al Cap10100. Le undici finaliste saliranno sul palco per sfidarsi in uno spettacolo colorato e coinvolgente al termine del quale verrà incoronata la Queen 2024.

Il concorso, ispirato al famoso talent show musicale della tv X Factor, vedrà le concorrenti sfidarsi suddivise nei team Bonas, Plastik, Crazy e Tonik nelle diverse categorie di show: stand-up comedy, ballo ed emotional sfoggiando i loro migliori outfit per convincere la giuria composta dalle coach: Jill Tonik, Cristy McBacon, Milonga e Lady Plastik. Madrina e conduttrice sarà Big Mama Lucrezia Borkia, showgirl, icona della body positivity e manager della compagnia “La cricca delle dragqueen”.

Per info: Dice.fm