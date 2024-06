Il Castello della Villa ospita i primi eventi della stagione 2024. Dal 6 al 9 giugno "Aspettando l’estate"

Saranno quattro mesi di grandi eventi al borgo antico di Verzuolo. Dopo l’apertura del Castello nell’estate 2023 la Pro Villa ha spostato nel parco dell’antica residenza signorile buona parte delle sue iniziative, abbinando appuntamenti gastronomici e musicali, oltre, ovviamente, a tante iniziative culturali legate al maniero e all’antica parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, la più antica chiesa del paese.

Da giugno e fino a settembre, tutti i secondi weekend del mese, la Villa di Verzuolo si feste a festa per un poker di iniziative che promettono di incuriosire e ingolosire un pubblico variegato, per età e interessi.

Si comincia con “Aspettando l’estate”, in calendario dal 6 al 9 giugno. Nel parco del Castello si prevede il seguente programma.

Giovedì 6 giugno, dalle 19.30 apericena della Villa; dalle 21,30: serata con l'Orchestra di Matteo Tarantino (ingresso: 9 euro, apericena + serata: 20 euro).

Venerdì 7 giugno: dalle 19.30 apericena della Villa; dalle 21,30 o maggio ai cantautori italiani con il concerto “Firme d'autore” (ingresso: 5 euro; apericena + serata: 16 euro).

Menù apericena (giovedì e venerdì): tris antipasti, pasta, formaggi e dolce, una consumazione: 12 euro; fino a dieci anni: 7 euro; gratis per bambini fino a tre anni.

Sabato 8 giugno: evento riservato “Decaleva”. Coinvolte nella festa, tra gusto e musica, le leve dal 1987 al 2003. Domenica 9 giugno sarà la giornata clou. Importante, vista la scarsa presenza di posti auto nel borgo antico, è garantito (e gratuito) per tutto la giornata di domenica un servizio navetta da piazza Willy Burgo, dove è presente un ampio parcheggio. Il programma prevede dalle 10 (su prenotazione): visite guidate al Castello; dalle 12,30: pranzo (vedi menu in basso); dalle 14 (su prenotazione) visite guidate al Castello e all'Antica Parrocchiale (a cura di Acv); dalle 16,30: musica, ballo e divertimento per tutti; dalle 17 raduno di mezzi storici “Memorial Sergio Luca Cucchietti”; dalle 19,30 cena (vedi menu in basso) e continuazione della serata con balli caraibici e latino americani in compagnia di Piero, Elena e l'Emotion Dance.

Menu pranzo e cena (20 euro): affettati, antipasto piemontese, peperoni con bagna caoda, panzerotti ricotta e spinaci, salsiccia con patatine, dolce e acqua. Menu bimbi: 13 euro (gratis fino a 3 anni); prosciutto cotto, pasta al ragù, salsiccia con patatine, dolce e acqua.

Possibilità di apericena con: tris antipasti, pasta, formaggi e dolce, una consumazione: 12 euro; fino a dieci anni: 7 euro; gratis per bambini fino a tre anni.