Davide Nicco (Fdi): “Il lavoro in Piemonte oltre l’automotive” [VIDEO]

Il futuro del lavoro in Piemonte e in Italia non sarà più nell’automotive. Alcune produzioni rimarranno, ma si deve guardare a settori dove il costo della manodopera è ridotto e c’è maggior spazio per la creatività e l’estro italiano.

Ne è convinto il consigliere regionale uscente Davide Nicco (Fratelli d’Italia), che è ricandidato alle elezioni dell’8-9 giugno, in tandem con Marina Bordese, e che vede questo nuovo tipo di sviluppo come obiettivo a cui il Piemonte deve puntare nei prossimi 5 anni.