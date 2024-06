Dal 4 giugno nuovo ambulatorio di Nefrologia all'ospedale di Susa

Parte con l’inizio del mese di giugno un nuovo servizio ambulatoriale dedicato alle visite nefrologiche per gli abitanti della città di Susa e delle valli limitrofe.

Si amplia così l’offerta di salute dell’Ospedale di Susa che si conferma Ospedale di riferimento per il distretto Val Susa e Val Sangone dell’AslTo3. Inoltre, il nuovo ambulatorio costituisce una risorsa in più per contribuire a rispondere più celermente ai pazienti che fanno richiesta di una vista nefrologica su tutto il territorio della nostra Asl.