Raspini e A.VO.S per un reale aiuto al territorio

È attenzione al territorio, è ringraziare e dare un aiuto a chi si impegna quotidianamente per il benessere delle persone in difficoltà: questo è il senso della donazione fatta da Raspini S.p.A. - tramite il presidente onorario Umberto Raspini - nei confronti dell’Associazione A.VO.S (Associazione Volontari Scalenghe), a favore del Progetto per l'acquisto di un’autovettura per l'accompagnamento degli assistiti dall'associazione stessa.

A.VO.S. è un’associazione di volontari che opera appunto a Scalenghe, una realtà di paese dislocato in piccole frazioni, dove esiste ancora la conoscenza diretta e i rapporti tra le persone. I ritmi della vita moderna comportano però maggior solitudine e non poche difficoltà, soprattutto per gli anziani o i disabili, che sempre più ricorrono all’aiuto dell’A.VO.S, soprattutto per il servizio di trasporto verso aziende sociosanitarie. È quindi intuibile quanto un mezzo di trasporto sia fondamentale.

L’intervento di Raspini è un piccolo gesto di vicinanza a un territorio che è da sempre la “casa” dell’azienda e con il quale ha un rapporto fatto di scambi umani, è il territorio da cui provengono molti dipendenti presenti in Raspini, anche con diverse generazioni. È un territorio che parla di radici, a cui l’azienda è profondamente legata, e per questo interviene in maniera attiva nel soddisfarne i bisogni. Soprattutto quelli che portano miglioramenti oggettivi alla vita delle persone più fragili.