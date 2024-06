Elezioni, Rosso e Fontana (FI): "A oggi 34 sezioni hanno cambiato plesso scolastico, i torinesi coinvolti lo sanno?"

"Siamo allibiti che a quattro giorni dal voto gli elettori di 34 sezioni di Torino non abbiano ancora ricevuto comunicazione che non voteranno più nella scuola dove erano abituati". A denunciarlo il senatore Roberto Rosso e Marco Fontana, rispettivamente coordinatore Provinciale e Cittadino di Forza Italia a Torino.

"Ci sono arrivate numerose segnalazioni di abitanti preoccupati perchè vedevano i seggi inagibili ma ad oggi non hanno ricevuto alcuna comunicazione. Si parla tanto di astensionismo ma poi non si mettono in atto neppure le cautele minime per assicurare che i cittadini sappiano dove andare a votare. Quanti elettori, soprattutto anziani, rischiano di non votare perchè scoraggiati quando si presenteranno davanti al seggio. La variazione delle sezioni a livello burocratico è datata solo ieri, ma manca la comunicazione ai cittadini: è possibile che nessuno si sia preoccupato prima? Come intende il sindaco garantire il diritto di voto di circa 26mila cittadini torinesi?” , concludono Rosso e Fontana.