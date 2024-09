Va a fuoco camion che trasportava rifiuti metallici: attimi di paura a Trofarello

Vigili del fuoco in azione a Trofarello

I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 10 di oggi, martedì 10 settembre, a Trofarello, in via Leonardo da Vinci, per l'incendio del carico di un camion destinato al trasporto di rottami metallici.

Decisivo il pronto intervento dei Vigili del fuoco

Appena il conducente si è accorto che dal cassone uscivano fiamme e fumo ha fermato il veicolo e ha scaricato il materiale per terra. Sul posto la squadra 51 di Lingotto e la 101 di Chieri hanno effettuato lo spegnimento e la messa in sicurezza, con l'aiuto anche della Polizia Municipale e dei Carabinieri.