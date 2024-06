Giovedì si chiude la campagna elettorale di Piemonte Popolare

Giovedì 6 giugno si chiuderà la campagna elettorale di Piemonte Popolare, l’unica alternativa ai partiti della guerra, della devastazione ambientale e delle disuguaglianze. La campagna non poteva chiudersi che in un luogo simbolo delle contraddizioni di questo modello di sviluppo, a livello regionale abbracciato da tutte le giunte che hanno governato in questi anni: il cantiere dell’autoporto TAV a San Didero. Il ritrovo sarà alle ore 18; al presidio interverranno i candidati e le candidate di Piemonte Popolare, a cominciare dalla candidata presidente Francesca Frediani e da Nicoletta Dosio, con la partecipazione di Giorgio Cremaschi, Paolo Ferrero e Virginia La Mura.



La giornata si aprirà comunque alle 14 a Torino, con il ritrovo di Francesca Frediani e di alcune candidate e candidati alla fermata Tortona del tram 3, per seguirne il tragitto fino all’ultima fermata. Si tratta, anche in questo caso, di un punto simbolico. Cinque mesi di vita al chilometro è, infatti, l’aspettativa di vita che si accorcia seguendo il percorso del Tram 3, a partire da Piazza Hermada (82,1 anni) fino alle Vallette (77,8). Il divario in termini di qualità di vita si è ampliato negli anni: chi vive nei quartieri ricchi ha più opportunità, più accessi ai servizi, meno stress e vive sempre meglio rispetto agli abitanti dei quartieri popolari.



Dopo il presidio di San Didero, la campagna si chiuderà poi in festa presso la Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18q a Chianocco, a partire dalle 20.