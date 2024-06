Estate a Cascina Roccafranca: teatro, musica, danza e stand up comedy

Dal 9 giugno al 2 agosto a Cascina sotto le stelle, parte la rassegna estiva con ben 30 appuntamenti di musica, teatro, danza, open mic, stand up comedy e cinema d’autore, pomeriggi per bambini e famiglie e attività ludiche nella splendida cornice del cortile di Cascina Roccafranca, in via Rubino 45.